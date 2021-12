Chiude Ippocrate.org, troppi medici sospesi per le terapie domiciliari contro il coronavirus

Chiude il centro assistenza di Ippocrateorg, la contestata rete di medici legata a un gruppo Facebook che forniva anche da remoto alcune terapie domiciliari contro il Covid. Se ne dà annuncio sul canale YouTube. La maggior parte dei medici, quasi tutti, sono stati sospesi. Non possono più esercitare neppure in telemedicina.

Sono stati sospesi perché «non si sono vaccinati e perché - attacca il fondatore Mauro Rango - hanno curato più di 60mila persone a casa, lasciate sole, con Tachipirina e vigile attesa, che non avevano nessun altro a cui rivolgersi se non a uno dei nostri medici per telefono».

