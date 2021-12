Morto di covid il telepredicatore no-vax Marcus Lamb. Si curava con medicine non riconosciute

In Usa, è morto per complicazioni legate al Covid-19 Marcus Lamb, televangelista e fondatore di Daystar, la rete televisiva cristiana seconda per grandezza nel mondo. Durante la pandemia, Daystar ha diffuso continuamente messaggi negazionisti ed è stata molto attiva nell’alimentare lo scetticismo sui vaccini. Lamb, che aveva 64 anni, ha ospitato sulla sua rete interviste quotidiane con scettici che parlavano di presunte forze nascoste e pericolose che sponsorizzano i vaccini e depredano i valori dei cristiani.

Negli Stati Uniti era uno dei più famosi telepredicatori evangelici oltre a essere anche un fervente no-vax. "È con il cuore affranto che annunciamo che Marcus Lamb, presidente e fondatore di Daystar Television Network, è tornato a casa per stare con il Signore questa mattina – ha annunciato la rete televisiva su Twitter – la famiglia chiede il rispetto della privacy mentre affronta questa difficile perdita". A fornire qualche dettaglio in più è stata la moglie di Lamb, Joni, che dopo aver confermato la notizia della morte ha spiegato che gli era stato diagnosticato il Covid qualche settimana fa e che gli aveva portato la polmonite, ma che lo stesso Marcus combatteva col diabete da anni. Non era vaccinato e per curarsi avrebbe scelto dei "trattamenti sanitari" non riconosciuti dal governo americano.

