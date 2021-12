Sorpreso con 8,5kg di eroina e un fucile nello scantinato: 43enne in manette a Taranto

Sorpreso con otto chili e mezzo di eroina, un fucile e un giubbotto antiproiettile nascosti in un scantinato, un pregiudicato di 43 anni è stato arrestato dalla polizia a Taranto e trasferito nel carcere di Brindisi. Nel corso di una perquisizione in casa dell’uomo, gli agenti hanno scoperto, chiusa in un cofanetto in camera da letto, la chiave di un lucchetto. A questo punto gli agenti hanno ispezionato i box dello stabile e tra i tanti aperti ne hanno trovato uno chiuso con un lucchetto nuovo, lo hanno aperto e dentro, ben nascosti sotto un cumulo di materiale di risulta, c'erano due zainetti di colore scuro con 16 panetti di eroina allo stato puro. Inoltre, in un armadietto in legno, è stata recuperata una busta di plastica con all’interno un fucile calibro 12 con canna mozza, avvolto in un panno, sigillato con nastro adesivo da imballaggio, nonché il giubbino e un involucro avvolto con nastro adesivo da imballaggio con 18 cartucce marca Fiocchi calibro 12.

