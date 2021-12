Tanto assalto al portavalori nel Foggiano, speronato il blindato ma i vigilantes resistono

Tentato assalto a un blindato portavalori della Cosmopol, questa mattina, in provincia di Foggia. I banditi, a bordo di tre auto di grossa cilindrata, hanno affiancato e speronato il furgone sulla statale 655, nei pressi del bivio per Deliceto. Il mezzo blindato, con a bordo due vigilantes, è riuscito a fuggire e ad evitare che l’assalto potesse essere portato a termine. Durante i controlli nelle campagne della zona i carabinieri hanno trovato un’automobile risultata rubata: sono in corso accertamenti per verificare se si tratti di uno dei mezzi utilizzati dai banditi.

