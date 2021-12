Clinica tedesca mostra ai No Vax i medicinali della terapia intensiva: "Ecco il menù"

Chi ogni giorno è impegnato nelle nelle terapie intensive e nei reparti Covid, ovvero medici e infermieri, stanno provando in ogni modo a convincere i no vax a ricredersi sull'efficacia e sulla necessità di assumere il vaccino. E adesso c'è chi ricorre a immagini molto forti.

Queste sono le “armi nella lotta contro il Covid-19. Ecco tutti i farmaci e gli alimenti liquidi che vengono somministrati a un paziente con coronavirus gravemente malato e ventilato nella nostra unità di terapia intensiva – AL GIORNO. Una vaccinazione può proteggere da questo”. Come a intendere, "vi piace il menù?" che viene servito a chi è in gravissime condizioni per aver contratto il coronavirus.

E la didascalia che accompagna la foto pubblicata sui social da un ospedale bavarese, la Rottal-Inn Kliniken, che fa un tentativo estremo per convincere i no vax: l'immagine mostra tutti i farmaci necessari ai pazienti in terapia intensiva.

