Google celebra la pizza con un doodle: è il simbolo del "made in Italy"

Con un doodle interattivo in cui viene chiesto di tagliare una pizza, Google celebra oggi il prodotto gastronomico più rappresentativo del "made in Italy".

Era il 7 dicembre 2017 quando il 12° comitato intergovernativo per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, riunitosi sull'isola di Jeju in Corea del Sud, valutò positivamente, e con voto unanime, la candidatura italiana per l'iscrizione de "L'Arte del Pizzaiuolo Napoletano" nella prestigiosa lista.

"Il Doodle interattivo di oggi - scrive Google - celebra uno dei piatti più famosi al mondo: la pizza! In questo giorno del 2007, l'arte culinaria del “Pizzaiuolo” napoletano è stata iscritta dall'UNESCO nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.

Questo puzzle game della pizza presenta alcuni dei condimenti per pizza più amati da tutto il mondo e ti sfida a tagliare in base al tipo di pizza ordinata. Ma tieni d'occhio i condimenti richiesti e il numero di fette: più accurato è l'ordine, più stelle guadagni!

Sebbene la focaccia con condimenti sia stata consumata per secoli nelle antiche civiltà dall'Egitto a Roma, la città italiana del sud-ovest di Napoli è ampiamente accreditata come il luogo di nascita della pizza conosciuta oggi (impasto a strati con pomodori e formaggio) alla fine del 1700. È qui che inizia la storia della pizza. Oggi si stima che ogni anno a livello internazionale vengano consumati circa cinque miliardi di pizze (350 fette al secondo solo negli Stati Uniti)".

