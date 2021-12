Criminalità nella riviera romagnola, anche due baresi nella rete della GdF

Infiltrazione della criminalità nella riviera romagnola: nei guai sei persone. Ci sono anche due baresi (di cui uno residente a Rimini) coinvolti nell’operazione “Paper Moon 2” messa a segno dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini, con la collaborazione dei colleghi di Avellino, Bari, Caserta, Forlì-Cesena, Milano e Napoli, in Emilia Romagna ed in contemporanea in Campania, Puglia e Lombardia, che ha disarticolato il tentativo di soggetti di origine campana, quasi tutti pregiudicati, di insinuarsi nel settore turistico – ricettivo riminese. Oltre 50 militari della Guardia di Finanza, coordinati e diretti dalla Procura della Repubblica di Rimini con il supporto dei Reparti territoriali locali, hanno eseguito un’ordinanza provvedimento del gip presso il Tribunale di Rimini con cui sono state disposte 6 misure cautelari personali (2 custodie in carcere in provincia di Caserta e Forlì-Cesena, una domiciliare e 3 obblighi di presentazione a Rimini) per i reati di trasferimento fraudolento di valori, estorsione, usura, abusiva attività finanziaria, furto aggravato, detenzione abusiva di armi. Effettuate anche 13 perquisizioni domiciliari e presso sedi di società di cui una ad Acquaviva delle Fonti. Nel contempo le Fiamme Gialle hanno eseguito un decreto con il quale lo stesso gip ha ordinato il sequestro preventivo, nelle province di Rimini e Bari, per un valore complessivo di 213 mila euro delle quote sociali e dei beni aziendali di una società e di una ditta individuale, fittiziamente intestate a prestanomi, operanti nella provincia di Rimini nel settore turistico ricettivo. Le investigazioni svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Rimini hanno permesso di far emergere l’esistenza di un gruppo di persone stabilmente stanziato nella provincia riminese, composto da soggetti di origine campana, che dall’anno 2015 hanno gestito in forma occulta un hotel ed un bar sul lungomare di Rimini. Le indagini, hanno inoltre permesso di acquisire elementi in ordine a reati di usura ed abusiva attività finanziaria commessi nei confronti di imprenditori romagnoli con tassi dal 60% al 99%.

