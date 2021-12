Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer-Biontech protegge dalla variante Omicron

Il vaccino contro il Covid-19 di Pfizer/Biontech è «efficace» contro la variante Omicron dopo tre dosi. Lo ha riferito la stessa Pfizer dopo che sono stati diffusi i risultati preliminari degli studi dal Sudafrica, secondo cui «Omicron sfugge all’immunità conferita dal vaccino Pfizer». Inoltre, è atteso «a marzo» il vaccino Pfizer/BioNTech adattato proprio alla variante Omicron del coronavirus.

Covid: la pillola Pfizer riduce rischi malattia grave 89%

La pillola ancora sperimentale della Pfizer contro il covid - Paxlovid - dovrebbe essere disponibile in pochi mesi per il pubblico e gli ultimi dati ne evidenziano una importante efficacia. La terapia - secondo il trial Usa appena terminato - ha mostrato di ridurre i rischi di malattia grave causata dal Sars-Cov2, ossia di ricoveri o di morte addirittura dell’89%.Secondo quanto spiegato dalla Pfizer, la pillola ha dato questi risultati positivi se presa entro i primi 3-5 giorni dall’apparire de sintomi dell’infezione. Il trial è stato condotto su 3.000 pazienti contagiati e ad alto rischio di complicazioni, ma in condizioni discrete per cui non erano stati ospedalizzati. La Food and drug administration potrebbe decidere a breve l’approvazione del trattamento della Pfizer. Secondo l'azienda ci sono infatti buone probabilità che Paxlovid funzioni anche contro Omicron.

