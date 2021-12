Roma, si tuffa nudo nella Fontana di piazza della Repubblica. Arrestato dalla polizia

Alla fine sono dovuti entrare nella fontana per tirarlo giù. E' quanto accaduto stamani a dei poliziotti che, intorno alle 8, hanno fermato un uomo completamente nudo tranne che per un cappello rosso acceso in testa che si era tuffato nella Fontana delle Naiadi al centro di piazza della Repubblica, arrampicandosi fino in cima al gruppo statuario dopo aver attraversato la piscina. L'episodio è avvenuto davanti agli occhi attoniti dei passanti che hanno segnalato quanto avveniva alle forze dell'ordine.

A un certo punto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale con due pattuglie. Di fronte al suo netto rifiuto di uscire sono intervenuti entrando vestiti in acqua e tirandolo giù e infine arrestandolo per resistenza a pubblico ufficiale, non dopo alcuni momenti di tensione: in tutto è stato necessario l'intervento di dieci poliziotti. Sul posto anche un'ambulanza per verificare le condizioni – fisiche e psichiche – dell'uomo nella fontana.

