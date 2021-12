Vaccini in Puglia, countdown per la somministrazione ai bambini dai 5 agli 11 anni

Conto alla rovescia anche in Puglia per la somministrazione del vaccino anticovid ai bambini. A spiegare le modalità, con una apposita circolare, sono stati il presidente della Regione, Michele Emiliano e il direttore del Dipartimento Salute, Vito Montanaro: "Siamo tutti al lavoro per avviare le vaccinazioni dei bambini di 5-11 anni dal 16 dicembre - ha dichiarato Emiliano - Con la circolare emanata oggi entriamo nel vivo di questa nuova fase della campagna vaccinale.

In Puglia abbiamo scelto di effettuare queste somministrazioni negli studi pediatrici e nelle scuole. Massima attenzione la rivolgiamo ai bambini con fragilità che potranno vaccinarsi nei loro centri di cura, che provvederanno anche a contattare le famiglie, o ricevere la dose a domicilio. Abbiamo puntato su luoghi che per i bambini e i loro genitori sono familiari, sicuri e confortevoli. Ringrazio tutti coloro che da giorni sono al lavoro per garantire il migliore servizio per le famiglie e i loro piccoli. Pediatri e scuole, in sinergia con i dipartimenti di prevenzione delle Asl e la protezione civile regionale, stanno facendo un lavoro prezioso".

Montanaro ha aggiunto che "per queste attività sarà coinvolto personale sanitario già esperto nella vaccinazione dei bambini". L'assessore regionale all'istruzione, Sebastiano Leo, ha precisato che "si è deciso di effettuare le vaccinazioni prevalentemente in orario extrascolastico, per non interrompere l'attività didattica e garantire una organizzazione ordinata e sicura. Il modello pugliese delle vaccinazioni "scuola per scuola" è stato efficace sia per gli studenti più grandi sia per i docenti e il personale. Per questa ragione abbiamo scelto di non cambiare formula".

