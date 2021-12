Baby pusher a Putignano, minore beccato con cocaina in manette

I carabinieri di Putignano hanno arrestato un minorenne del posto, trovato in possesso di 55 grammi di cocaina. Da diversi giorni i militari avevano deciso di controllare i quartieri del centro storico, in particolare i punti di aggregazione dei giovanissimi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Così, una pattuglia in abiti borghesi, ha subito individuato una coppia di ragazzi, sospetta a causa dei loro continui movimenti. E’ stato quindi messo in atto un servizio di osservazione da parte dei Carabinieri che hanno pedinato i due giovanissimi, i quali a bordo delle loro biciclette hanno raggiunto un trullo non abitato, ubicato in una zona periferica.

Mentre uno si era fermato a pochi metri con la funzione di “palo”, l’altro è stato fermato mentre raccoglieva dai piedi di un albero di ulivo un grosso involucro, il cui contenuto si è rivelato essere cocaina, un unico pezzo di oltre 55 grammi. Sono quindi state effettuate le perquisizioni personali e domiciliari, nel corso delle quali sono state rinvenute altre poche dosi di hashish. La droga rinvenuta, del valore stimato se immessa nel mercato illecito di oltre 5 mila euro, è stata sottoposta a sequestro.

Il minore, di origini albanesi, sorpreso con l’involucro di cocaina, è stato arrestato e dopo le formalità di rito, è stato portato nel carcere minorile di Bari mentre il complice, anche lui minorenne è stato denunciato in stato di libertà e affidato ai genitori. Entrambi dovranno rispondere dell’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

