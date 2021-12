Foggia, aveva 70mila... nell'airbag e un chilo di droga in casa: arrestato

Continua è l’attività dei carabinieri della Compagnia di Foggia finalizzata a contrastare il fenomeno della detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa volta a finire nella “rete” dei controlli da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato un 30enne originario del luogo e già noto alle forze dell’Ordine. Nel procedere a velocità sconsiderata lungo la SS16 in direzione Cerignola a bordo della sua Alfa Romeo Giulietta è stato prima fermato e poi sono stati rinvenuti 70mila euro in banconote di vario taglio nel vano airbag anteriore destro. Nell’abitazione dell’uomo è stato rinvenuto 1 chilo di marijuana, vario materiale utilizzato per il confezionamento e il peso della suddetta sostanza e una macchina elettronica per contare le banconote, tutto sottoposto a sequestro penale. L’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto disponendo per il 30enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Foggia, della permanenza notturna in casa nonché dell’obbligo di presentazione quotidiana presso la locale Stazione carabinieri.

