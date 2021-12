Andriese muore in Croazia dopo operazione ai denti: s'indaga su possibili collegamenti

Indagano le autorità locali in merito alla morte di un sessantenne andriese, avvenuta ieri in Croazia dove si era recato, insieme con un gruppo di concittadini, per una operazione presso una clinica dentale.

Obiettivo, abbattere i costi dell'intervento rispetto a quelli richiesti in Italia, approfittando dell'occasione anche per godersi uno scampolo di vacanza dall'altra parte dell'Adriatico.

L'uomo, però, è stato trovato privo di vita nella camera dell'hotel in cui alloggiava e, allo stato, sono in corso gli accertamenti per comprendere se il suo decesso sia in qualche modo riconducibile all'intervento alla bocca cui era stato sottoposto.

Da Trani il dottor Domenico Briguglio, odontoiatra già presidente del consiglio comunale, si dice addolorato per quanto avvenuto ma stigmatizza «la superficialità con cui molti credono di risolvere i loro problemi dentali eludendo le professionalità locali. Quella dei costi più bassi è una trappola in cui cadono in tanti - dice - salvo poi tornare in Italia con ulteriori problemi e venire da noi per rimediare. Le nostre porte sono sempre aperte, ma noi invitiamo tutti ad affidarsi a professionisti competenti che, in questo territorio, di certo non mancano.

