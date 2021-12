Decreto Patenti, le autoscuole: "Positivo ma da solo non basta"

“La pubblicazione di ieri in Gazzetta Ufficiale del decreto 27 ottobre 2021 aiuterà sicuramente a ridurre i tempi d’esame per la patente in alcune province italiane, ma non basta”. È il commento di Paolo Colangelo, presidente della Confarca (confederazione che rappresenta le scuole guida italiane) sul decreto che introduce rilevanti cambiamenti per gli esami teorici di guida, con il passaggio da 40 a 30 domande nei quiz e e con una riduzione degli errori da 4 a 3, cioè del 10 per cento, rimanendo invariata il margine d’errore possibile per tutte le categorie di patenti. “Siamo in attesa della circolare per l’entrata in vigore di questa novità che di fatto non cambia la qualità dell’esame perché le domande abbracceranno tutti gli argomenti già previsti - afferma Colangelo - .

L’evidente vantaggio è che riducendo il tempo di esame a 30 minuti anziché 40, si potrà effettuare un numero maggiore d’esami teorici durante la giornata, con cadute positive per quelle province italiane dove si registrano i maggiori ritardi per il conseguimento della patente”.

“A breve partirà la sperimentazione con il riconoscimento facciale che porterà maggiori sicurezze sui candidati che svolgeranno effettivamente gli esami e si accorceranno i tempi poiché il riconoscimento diventa immediato e non più attraverso il documento di riconoscimento” aggiunge il presidente della confederazione delle autoscuole. “Tuttavia, resta la problematica relativa alla scarsità di risorse umane - conclude Colangelo - Siamo favorevoli alle novità introdotte per favorire il processo di velocizzazione degli esami teorici, ma dobbiamo sempre ricordare che occorrono nuove risorse in quegli uffici della Motorizzazione italiana in cui si registrano ancora tempi d’attesi fino a sei mesi per l’effettuazione degli esami pratici”.

