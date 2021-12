Foggia, percepivano illecitamente il reddito di cittadinanza. 55 denunciati

Proseguono, nell’ambito delle attività finalizzate al controllo e alla tutela della spesa pubblica nazionale, le indagini dei finanzieri del comando provinciale di Foggia dirette a scoprire chi con l’inganno ha percepito il “Reddito di Cittadinanza”. Gli approfondimenti investigativi, in coordinamento info operativo con l’I.N.P.S., hanno portato alla scoperta e alla segnalazione alla Procura della Repubblica del capoluogo dauno di 55 persone, il cui nucleo familiare percepiva il “Reddito di Cittadinanza” pur non avendone diritto perché proprietari di immobili o valori mobiliari, ovvero percettori di redditi – oltre determinate soglie – non dichiarati, o ancora per aver omesso di indicare nella dichiarazione presentata all’I.N.P.S. membri della famiglia sottoposti a misure cautelari personali.

La concessione del sostegno economico ad integrazione del reddito delle famiglie quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale è subordinata, tra l’altro, ad una serie di requisiti reddituali e patrimoniali che cumulativamente ciascun nucleo familiare deve possedere al momento della presentazione della domanda e conservare per tutta la durata dell’erogazione del beneficio.

© Riproduzione riservata