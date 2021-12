Segregata per 3 giorni e violentata, arrestato il compagno a Civitavecchia

Ha segregato in casa per tre giorni la sua compagna, sottoponendola a violenze sessuali e maltrattamenti di ogni genere. Per questo un 39enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato carabinieri della compagnia di Civitavecchia, vicino Roma. A quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima, una 36enne, è stata anche ferita alle braccia con un coltello da cucina, picchiata, legata al letto con nastro adesivo. Solo sabato pomeriggio la donna è riuscita a scappare rifugiandosi in un negozio vicino, dando l'allarme.

