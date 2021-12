Voto di scambio nel Barese, l'assessore Maurodinoia: “Mi turba possibile strumentalizzazione”

“Nonostante il provvedimento non interessi me personalmente, anche perché io non mi occupo più della formazione politica Sud al Centro, avendo aderito diverso tempo fa ad un’altra formazione politica (il Pd, ndr), ho fiducia nell’attività investigativa degli inquirenti che faranno sicuramente chiarezza sulla questione legata all’elezione del sindaco del Comune di Triggiano”. Il giorno dopo il terremoto politico-giudiziario che vede coinvolti suo marito, Alessandro Cataldo e il primo cittadino del comune del Barese, Antonio Donatelli, l’assessora regionale ai Trasporti Anita Maurodinoia rompe il silenzio. L’inchiesta della procura di Bari è finalizzata a verificare una presunta compravendita di voti (che sarebbero stati pagati 50 euro l’uno) per far rieleggere Donatelli alle amministrative dello scorso ottobre. Nell’indagine risultano indagate 13 persone, fra cui appunto Cataldo e Donatelli. “Credo che alla base di questa indagine – dice ancora Maurodinoia – ci sia un malinteso e mi turberebbe pensare invece ad una strumentalizzazione da parte di chi possa aver instillato dubbi su comportamenti altrui”.

