Coronavirus, a Trento no vax rifiuta di essere intubato e muore

In Trentino un no vax è morto in ospedale dopo aver rifiutato di essere intubato.

Quando l'uomo è stato portato in ospedale in condizioni di insufficienza respiratoria, si apprende dalla Rai di Trento, ha rifiutato l'intubazione che avrebbe potuto salvargli la vita.

E' morto così un uomo di 50 anni, una delle due vittime del Covid indicate nell'ultimo bollettino diffuso dalla Provincia di Trento. Il paziente era stato ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santa Chiara di Trento e al personale sanitario ha espresso la volontà di non procedere con l'intubazione.

