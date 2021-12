Schianto a 240 all'ora in Porsche sul circuito, muore driver Fabrizio Antonuzzi

Tragedia al Cremona Circuit "Angelo Bergamonti" di San Martino del Lago, in provincia di Cremona: Fabrizio Antonuzzi, 61enne residente a Manerba del Garda (Brescia), è morto in uno schianto. Era alla guida di una Porsche Gt3 Rs e l’incidente si è verificato intorno alle 15.30, mentre il bresciano stava effettuando alcune prove libere in pista. Cause e dinamica dell’accaduto sono al vaglio ma le immagini riprese dalle telecamere del circuito mostrano l’auto che percorre il rettilineo e termina la corsa, senza alcuna frenata, contro il guard-rail di protezione.

L’ipotesi più accreditata è che il pilota possa avere accusato un malore oppure che la vettura abbia avuto un guasto ai freni. Si stima che al momento della perdita di controllo Antonuzzi viaggiasse ad una velocità di 240 chilometri orari. Dei rilievi e della raccolta delle immagini e delle testimonianze si sono occupati i carabinieri di Solarolo Rainerio. Il driver, imprenditore titolare di un’azienda che progetta negozi, la Negozi srl di Nuvolento, era un pilota esperto e appassionato e lascia moglie, quattro figlio e un fratello.

