Videosorveglianza, a Foggia in arrivo 23 telecamere

Saranno ben 23 le postazioni previste nel sistema di videosorveglianza e di rilevamento dei transiti veicolari per la sicurezza urbana del progetto "Foggia in sicurezza", presentato dal Comune per accedere a un finanziamento del ministero dell'Interno di 782 mila euro nell'ambito del Patto per la sicurezza urbana siglato con la Prefettura. In otto punti sensibili della città saranno installate anche telecamere di lettura targhe. La centrale operativa sarà allestita nel comando di polizia municipale, ma le immagini saranno visualizzate anche dalla questura e dal comando dei carabinieri. Le telecamere saranno del tipo bullet, dual head o panoramiche, secondo le aree di copertura assegnate, e saranno dotate di elevata risoluzione minima. La rete di trasmissione dei segnali video sarà realizzata sia in modalità wired (fibra ottica), sia in modalità wireless. L'importo dell'intero progetto è pari a 982 mila euro, compresi 200mila di cofinanziamento a carico del Comune di Foggia. Stando al cronoprogramma, il sistema dovrebbe essere ottimizzato entro marzo del 2023.

