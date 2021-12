Covid: 19.215 casi in Italia, 66 morti. Tasso positività al 3,8%

Nelle ultime 24 ore sono stati 19.215 i nuovi casi di contagio Covid in Italia a fronte dei 21.042 di ieri. Secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, alla luce del numero dei tamponi, oggi 501.815 (ieri 565.077), il tasso di positività è salito al 3,8% (+0,1% rispetto a ieri).

Sempre nelle ultime 24 ore, i morti sono stati 66 (ieri 96) per un totale che da inizio pandemia sale a 134.831.

I ricoverati con sintomi crescono di 158 unità (ieri +56), portando il totale a 6.697, mentre i pazienti in terapia intensiva diventano 829 (+11 rispetto a ieri) con 54 ingressi del giorno (ieri 76).

