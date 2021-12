Due nuove gambe per Raffaele, a Trani parte una raccolta fondi per "superare gli ostacoli"

Da una banale ferita ad una gamba, nel 2017, all’amputazione di entrambe, ad aprile 2021. È questo l’amaro destino cui è andato incontro Raffaele Lavacca, cinquantenne di Trani, conosciuto come stimato lavoratore nel settore delle calzature e per la sua passione per il ballo. Di fronte al rischio che il suo problema fisico ne mettesse in pericolo persino la vita, lui e sua moglie Luciana hanno scelto il male minore, vale a dire sacrificio degli arti inferiori, per continuare a vivere.

Adesso, però, dopo tanti viaggi della speranza poco fruttuosi e la poco soddisfacente prova di due protesi meccaniche fornite dalla Asl, è nata una raccolta fondi per aiutarlo a fornirsi di protesi bioniche con cui affrontare con meno difficoltà gli ostacoli che la vita gli porrà davanti ogni giorno. A farsi promotrice, fra gli altri, della campagna di solidarietà in suo favore è l’associazione Il volo del gabbiano.

Di seguito il link per aderire alla raccolta fondi e dare, ciascuno secondo le proprie possibilità, un contributo: si punta a raccogliere almeno 190.000 euro. https://gofund.me/b0bb9a66. Oggi, intanto, raccolta fondi allo stadio comunale in occasione della gara casalinga del Città di Trani, di prima categoria.

