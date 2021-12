Spara per errore e colpisce il padre. L'incidente durante una battuta di caccia nel Leccese

Spara per errore e colpisce il padre. È accaduto durante una battuta di caccia in provincia di Lecce. La vittima, Carmelo Bovino di Martano, è stato trasportato all'ospedale Vito Fazzi stesso dal figlio, Mauro, 35 anni che lo ha ferito. L'incidente si è verificato stamane in località "Cava Aleandro" a Sternatia.

Il 35enne ha raccontato alle forze dell'ordine che ha sparato ad un animale ma che dietro un cespuglio c'era il padre invisibile alla sua vista. L'uomo pur ferito non è per fortuna in pericolo di vita.

