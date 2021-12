Tragedia sfiorata nel centro di Foggia. Auto con 4 ragazzi sfonda un edificio

Tragedia sfiorata nel centro di Foggia. Quattro ragazzi, per cause ancora da accettare, si sono schiantati con l'auto sul muro del laboratorio di Archeologia in via Fuiani, angolo via Manzoni. Immediato l'intervento degli operatori del 118 che fortunatamente hanno trovato i due ragazzi e le due ragazze senza ferite gravi.

L'auto, la Mercedes proveniva da via Aldo Moro presumibilmente a velocità sostenuta, il conducente ha perso il controllo e la vettura si è schiantata contro l'edificio del Dipartimento di Scienze Umane. Un incidente che per fortuna non ha avuto le stesse conseguenze di un altro schianto che ha registrato la morte di due persone nel barese.

