Bari, nuovo incidente sulla statale 16. Due feriti e oltre 5 chilometri di fila

La tangenziale di Bari si conferma una tra le strade più pericolose delle Puglia. Il giorno dopo il tragico incidente in cui hanno perso la vita due giovani a pochi chilometri di distanza, nei pressi dello svincolo per Bari Carbonara, si è verificato un altro tamponamento che ha mandato il traffico in tilt. Sulla statale 16, intorno alle 18 si sono formati circa 5 km di coda in direzione sud. Le due auto coinvolte, una Fiat Punto e una Audi, dopo essersi scontrate sono rimaste al centro della carreggiata fino all'arrivo dei soccorsi. Leggermente feriti i due occupanti.

