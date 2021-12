La polizia ricerca una donna... per ringraziarla: "E' un medico, ha aiutato il nostro collega che stava morendo"

La Polizia ha lanciato un appello per rintracciare la donna, sanitario, che sabato mattina, lungo l’autostrada A23, ha prestato i primi soccorsi all’Assistente Capo Coordinatore della Polizia Maurizio Tuscano, investito e ucciso mentre ultimava i rilievi di un precedente incidente stradale. «Tra le prime persone giunte sul posto - ricorda in una nota la Questura di Udine - c'era anche un sanitario che si è prodigato a soccorrere» il poliziotto.

«In quel frangente si vivevano momenti di terrore, con il traffico che sopraggiungeva a forte velocità e che poteva notare la presenza delle persone sull'autostrada solo all’ultimo a causa dell’ora notturna».

Chi era sul posto ha riferito «della presenza di questa donna, verosimilmente un medico, che si è davvero prodigata in ogni modo e oltre ogni immaginabile sforzo per cercare di tenere in vita Maurizio Tuscano fino all’arrivo dell’auto medica e dell’autoambulanza. A quel punto, forse per discrezione, dopo aver salutato i colleghi giunti con l’ambulanza e aver lasciato il campo a loro, questa persona si è allontanata dal luogo dell’incidente».

«Una persona silenziosa - conclude la Questura - ma estremamente determinante che tutta la Polizia di Stato di Udine ed in particolare la Polizia Stradale vorrebbe personalmente ringraziare per lo slancio altruistico dimostrato intervenendo nel frangente. I colleghi di Maurizio Tuscano vorrebbero stringerle la mano e ringraziarla per l’alto valore umano che ha dimostrato».

