Vaccino anti-Covid, in un giorno 30mila prenotazioni per bimbi 5-11 in Lombardia

Le prenotazioni per le vaccinazioni ai bambini tra i 5 e gli 11 anni in Lombardia «nel primo giorno sono state oltre 30 mila. C'è un’assoluta fiducia nella sanità e nella scienza». Lo sottolinea l’assessore regionale al welfare Letizia Moratti a margine della tappa milanese di presentazione del pnrr. «Per garantire che dubbi e perplessità vengano affrontati e risolti il 16 dicembre abbiamo previsto due ore di risposta da parte di 5 personalità scientifiche della nostra regione anche perché mamme, papà, genitori e nonni con eventuali dubbi e incertezze possono avere delle risposte che consentano di fugare questi dubbi» aggiunge Moratti.

Vaccini: Pregliasco, per bimbi sono ancora più sicuri

In merito al vaccino per bambini da 5 a 11 anni, che sarà disponibile dal 16 dicembre anche in Italia, "c'è un focus esagerato sugli eventi avversi. Invece la casistica su 4 milioni di bambini vaccinati negli Stati Uniti, mostra addirittura dati di sicurezza maggiori di quanto osservato negli adolescenti». Così, ad Agorà su Rai Tre, Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi e virologo del dipartimento di Scienze biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano. Quanto all’importanza di vaccinare i più piccoli ha detto: "la variante delta infetta i bambini più di altre varianti perché riesce a agganciare i loro recettori, diversamente dal virus originale. Sappiamo che l’1% va in ospedale, uno su 3.000-4000 ha sindrome infiammatoria multi sistemica, un terzo ha long Covid, insomma non è una passeggiata. Le possibili conseguenze sono molto più basse rispetto a quelle che possono interessare i nonni ma non si può dire neanche siano irrilevanti».

