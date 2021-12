Da domani obbligo vaccinale per scuola, militari e forze di polizia

Da domani scatta l'obbligo vaccinale per il personale della scuola, per i militari e le forze di polizia. Scatta domani, quindi, l'obbligo vaccinale del personale della scuola e stamattina è arrivata una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass. L'obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari e forze di polizia.

L'inadempienza porterà all'immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro. Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, sottolineando che "ci sarà un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno adempiuto all'obbligo. Prima dell'introduzione dell'obbligo il monitoraggio non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un'ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori".

Il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale - che scatta domani - da parte delle forze di polizia determina la sospensione dal servizio del dipendente, cui non è dovuto alcun compenso ed a cui verranno temporaneamente ritirati tessera di riconoscimento, placca, arma in dotazione individuale e manette. Lo specifica una circolare firmata dal capo della Polizia, Lamberto Giannini. L'obbligo comprende il ciclo vaccinale primario e la successiva somministrazione del richiamo. Saranno i "dirigenti apicali delle varie articolazioni centrali e periferiche" a delegare le verifiche a dipendenti con qualifiche dirigenziali.

© Riproduzione riservata