Lamorgese: "Da domani monitoraggio su forze di polizia obbligate a vaccinarsi". Rischio sospensione

Scatta domani l’obbligo di vaccinazione anti-Covid per militari e forze di polizia e con esso il monitoraggio prima non consentito per ragioni di privacy. L'inadempienza porterà all’immediata sospensione del servizio senza ricadute disciplinari con la conservazione del rapporto di lavoro. Lo ha detto il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali del Senato, sottolineando che «ci sarà un continuo monitoraggio sugli operatori che hanno adempiuto all’obbligo. Prima dell’introduzione dell’obbligo il monitoraggio non era consentito per la privacy, oggi è invece possibile per la necessaria verifica posta in carico dei datori di lavoro. Ci si attende da questo un’ulteriore spinta ad aderire alla campagna da parte degli operatori».

© Riproduzione riservata