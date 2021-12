Costa: vaccino Covid per i bimbi 0-5 anni possibile entro fine marzo

«Confidiamo che già entro fine marzo prossimo possa arrivare anche il vaccino per i più piccoli (0-5 anni, ndr). Attendiamo con grande fiducia il lavoro della scienza, che ogni giorno ci mette a disposizione le armi giuste per contrastare la pandemia». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto in diretta alla trasmissione UnoMattina, su RaiUno.

Vaccino: Locatelli, obbligo per bambini? Assolutamente no

«Assolutamente no, l’eventuale obbligo vaccinale per i bambini in questo momento è fuori discussione». Lo ha affermato a SkyTg24 Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Comitato tecnico scientifico. «Il vaccino è una opzione offerta ai più piccoli - ha spiegato Locatelli - l’importante è illustrare tutte le argomentazioni utili a rendere edotti i genitori dei vantaggi di una scelta fatta per tutelare la salute dei loro figli. Il mio invito ai genitori è quello di confrontarsi con il pediatra, con il quale di solito c'è un forte rapporto di fiducia».

