Covid, 92 positivi dopo pellegrinaggio ad Assisi: un ricovero in terapia intensiva

Non era vaccinato l’uomo ricoverato in terapia intensiva rivelatosi come il più grave nel cluster di 92 soggetti positivi al Covid individuati dopo il rientro da un viaggio ad Assisi (Perugia) a bordo di due pullman. Lo ha precisato il direttore generale dell’azienda sanitaria Ulss n.2 di Treviso, Francesco Benazzi, aggiungendo che il soggetto, ritenuto la presunta origine del contagio, non era aggregato alla comitiva di pellegrini perché già con sintomi di malessere.

Tra i partecipanti vi sarebbe anche il parroco organizzatore del viaggio, alla guida di una comunità di una frazione di Conegliano (Treviso). Le persone iscritte, tutte adulte, secondo la Ulss 2 «vaccinate e non», sono in quarantena. In isolamento sono anche i 64 contatti stretti, ossia congiunti dei 24 positivi e dei tre casi sospetti, mentre si attende l’esito dei test sui gitanti rimanenti.

© Riproduzione riservata