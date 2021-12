Locatelli: tampone ai vaccinati per i grandi eventi è un'ipotesi

Covid: la possibile introduzione dell’ obbligatorierà del tampone anche per i vaccinati per accedere ai grandi eventi è «un’ipotesi da considerare se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare». A dirlo è Franco Locatelli, coordinatore del Cts e presidente del Css a SkyTg24 ribadendo che «va tutelato il vantaggio che è stato accumulato dal nostro Paese e soprattutto vanno protette le vite degli italiani».

Inserire l’obbligo delle mascherine all’aperto durante il periodo natalizio?

Secondo Locatelli, si tratta di una "ipotesi concreta" nel caso in cui i dati epidemiologici dei contagi di Covid-19 dovessero continuare a crescere. «Alcuni sindaci l’hanno già considerata e adottata, come ha fatto Gori in alcune aree di Bergamo», aggiunge."Dire che il vaccino da solo non basta è un pò semplificato - dice - condivido le misure non farmacologiche che danno un contributo importante al contenimento della diffusione virale, come mascherine,distanziamento e ventilazione dei locali».

Locatelli: fatevi un regalo di Natale con la vaccinazione

«Io mi siederò a una tavola assieme ai miei familiari che sono tutti vaccinati - ha aggiunto Locatelli - Quindi l’augurio è di Buon Natale e di uno splendido anno nuovo per tutti e l'invito e di farsi un regalo per Natale con la vaccinazione per chi non si è mai vaccinato e con la dose di richiamo per chi invece ha già ricevuto il ciclo primario. Un modo per volersi bene, un modo per tutelarsi e anche un modo per tutelare i propri affetti e i propri cari».

