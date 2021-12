Crisanti: a gennaio i contagi Covid potrebbero essere 50-70mila al giorno: "Test rapidi inutili"

Per il microbiologo Andrea Crisanti gli effettivi nuovi contagi di Covid in Italia potrebbero essere tra i 50 e 70mila al giorno. «Lo dice il numero dei decessi, che in media avvengono a 15-20 giorni dall’infezione», ha spiegato il professore di Microbiologia dell’Università di Padova in un’intervista a Il Fatto Quotidiano. «Se abbiamo 80/100 decessi negli ultimi 4-5 giorni vuol dire che 15-20 giorni fa i contagi non erano 8/9 mila, ma perlomeno 35/40 mila. Da allora è probabile che siano saliti, fino ai 50 o 70 mila casi che vediamo in altri Paesi Ue».

«La mortalità del Covid oggi è circa il 2 per mille in una popolazione con il 70/80 per cento di vaccinati, era l’1 per cento ed è scesa di quattro/cinque volte», ha osservato Crisanti, «bisogna dividere i decessi per due e moltiplicare per mille. E poi c'è l’uso sconsiderato dei tamponi rapidi, che sottostimano, hanno una sensibilità che a seconda dell’operatore e del test utilizzato va dal 50 al 70 per cento, quindi dà fino al 50 per cento di falsi negativi. Così mandano in giro persone infette».

© Riproduzione riservata