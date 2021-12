Coronavirus, Speranza: valuteremo la congruità delle misure. Sui vaccini ai bimbi parlate con i pediatri

«E' sicuramente vero che c'è una situazione non semplice a livello italiano e europeo e i numero sono in crescita e tale crescita rischia di mettere in crisi le strutture sanitarie. Valuteremo la congruità delle misure facendo una riflessione con i nostri scienziati». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a 'Che tempo che fa' su Rai Tre. «Bisogna tenere altissimo il livello attenzione e chiediamo uno sforzo in più ai cittadini nel rispettare le misure, dalle mascherine all’evitare gli assembramenti. Chiedo con forza di fare il possibile, abbiamo bisogno dello sforzo di tutti». E «chiediamo uno sforzo sulle vaccinazioni, il mio invito è prenotarsi per la terza dose».

Vaccini a studenti

«Su obbligo vaccinale agli studenti - ha proseguito Speranza - il governo è stato più prudente perché c'è un diritto essenziale che è quello all’istruzione. Ho letto la richiesta dei sindaci che merita di essere approfondita ma lo sforzo del governo è trovare condizioni per tutelare il più possibile la scuola. Oltre 52mila bimbi tra 5-11 anni hanno già fatto la prima dose e dentro questa cifra ci sono anche i miei due figli. Ringrazio l’Ssn perchè hanno trovato un clima accogliente e di festa. Invito i genitori a parlare con i pediatri, questa materia non lasciamola ai social o agli studi tv ma fidiamoci dei nostri medici».

Estensione obbligo vaccinale

«Nessuna decisione è stata assunta, ci sarà flash survey domani e solo giovedì sulla base dei dati faremo la nostra valutazione. C'è un elemento di preoccupazione da parte del governo, ci stiamo confrontando e valuteremo le soluzioni possibili. Oggi l'Italia è il paese in Ue che ha l’obbligo vaccinale più esteso per varie categorie. Dopo di che verificheremo i dati epidemiologici e anche la portata della variante Omicron. Le misure che sceglieremo saranno sempre ponderate rispetto alla situazione. L'Ema ha autorizzato la terza dose solo dai 18 anni in su e noi ci stiamo attendendo alle indicazioni dell’Ema. Io favorirò un confronto con Aifa e Ema rispetto alla terza dose agli under-18».

Prudenza per Natale

«Massima precauzione, prudenza ed evitare il più possibile assembramenti durante le vacanze di Natale» Stiamo facendo i sequenziamenti. Deve essere una attività da rafforzare sempre di più». ha concluso Speranza ricordando che domani sarà effettuata la nuova indagine rapida flash survey per la rilevazione delle varianti sul territorio nazionale.

