Anziana lascia in eredità oltre 2 milioni al Comune di Torino. Era sola

Ammonta a oltre due milioni di euro la cifra che un’anziana signora ha lasciato in eredità al Comune di Torino. Oggi il Consiglio comunale, su proposta della vicesindaca Michela Favaro, ha deliberato con voto unanime l’accettazione del lascito. La generosa donatrice è Francesca Bombarda, deceduta lo scorso anno. In particolare, fanno parte dell’eredità 2,3 milioni di euro e un appartamento.

Non aveva figli, né fratelli. Le tenevano compagnia i suoi due cani e qualche amica che frequentava di tanto in tanto.

«Le modalità per esprimere la gratitudine della Città - spiega il Comune - verranno successivamente determinate». Intanto, con 25 voti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera con la quale la Città di Torino inserisce a bilancio altri 30,26 milioni di euro in entrata. La cifra corrisponde alla quota spettante a Torino del contributo stanziato dal governo con il decreto legge 146/2021, che ha stabilito l’erogazione di 150milioni di euro in favore dei Comuni con disavanzo superiore a 700 euro pro capite.

