C'è un video su TikTok dove Filippo Accetta, il leader No vax, finge di vaccinarsi con una boccetta di un prodotto per il corpo della Johnson & Johnson. "Anche Filippo Accetta si è vaccinato Johnson - dice nel video il leader no vax - poi dice che sono no Vax. Io mi vaccino perché credo al vaccino. Se non ci credete vedete. Mi sono vaccinato ora. Ho la febbre".

