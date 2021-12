Covid, ritardi nelle forniture: Mc Donald's "riduce" le patatine

La catena di fast food McDonald’s ha annunciato che ridurrà le sue porzioni di patatine per una settimana nel paese a causa di problemi logistici legati alle inondazioni in Canada e alla pandemia. Da venerdì fino al 30 dicembre, i 2.900 punti vendita in Giappone serviranno solo piccole porzioni di patatine fritte carenze, secondo quanto annunciato da McDonald’s Holdings Japan.

A causa delle «grandi inondazioni vicino al porto di Vancouver» (Canada occidentale) e delle «interruzioni nelle catene di approvvigionamento globale relative alla pandemia di coronavirus, stiamo vivendo ritardi nelle forniture», è stato spiegato in un comunicato.

L’azienda dice di aver fatto questo passo per garantire che tutti i consumatori possano ordinare le patatine nonostante «la difficoltà di mantenere una fornitura stabile di ingredienti di base». Le restrizioni saranno messe in atto mentre le scuole e le imprese si preparano a chiudere per la stagione delle feste e si applicheranno soprattutto il giorno di Natale, quando si formano lunghe code fuori dai ristoranti di proprietà della catena di fast food Kentucky Fried Chicken, il cui pollo fritto molti giapponesi associano alla festa.

