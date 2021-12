In un comune sardo green pass anche per pranzo di Natale in famiglia. Ordinanza del sindaco

A Palau, in Sardegna, anche per partecipare al pranzo di Natale e al cenone di San Silvestro in famiglia sarà necessario avere il Green pass. A imporlo è un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, che rimarrà in vigore fino al 10 gennaio. Il documento fissa una serie di regole per evitare che le festività inneschino contagi, compreso il divieto di organizzare feste, pranzi e cene "oltre familiari e parenti muniti di certificazione verde".

L'ordinanza, che impone misure quali la chiusura di parchi gioco e l'obbligo della mascherina anche all'aperto, prevede il "divieto di organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all'aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e parenti muniti di certificazione verde". Per chi non rispetta le regole sono previste multe fino a 206 euro.