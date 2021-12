Coronavirus: Bartolomeo Pepe, ex senatore M5S No Vax, è ricoverato in terapia intensiva

Bartolomeo Pepe, ex senatore del Movimento Cinque Stelle, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cotugno di Napoli. Pepe è stato colpito da polmonite bilaterale ed è noto per i suoi comportamenti anti vaccino (nell'immagine del suo profilo Facebook campeggia la scritta No Vax)

Sulla pandemia di coronavirus l'8 marzo 2020 sui social aveva scritto un articolato post:

"Non sono d'accordo. Bisogna sgonfiare questa ridicola isteria, fomentata ad arte, per il coronavirus. Lo ha detto la Gismondi. Lo insegnano i dati. Di influenza da virus H1N1 e simili ammalano 7 milioni di persone l'anno. Quest'anno già oltre 6,5 mln. e già 200 morti. Se ad inizio stagione si fosse fatto lo stesso clamore per i suoi contagiati si sarebbe visto che l'epidemia rispondeva anch'essa ad una crescita esponenziale, cone ogni anno. Finiamola di favorire questa speculazione di tutti i poteri forti: Bigpharna, attraverso Bill Gates, Gavi ed altre corporazioni che finanziano per 3/4 l'OMS; le altre corporazioni economiche come quelle del 5G o del glifosato e degli OGM, che fanno passare le loro porcherie nel silenzio, aiutate dai Governi, che impongono restrizioni inaudite alla libertà e creano la convinzione di un'Europa da difendere, domani dalla Russia come oggi dalla Cina del virus; i Servizi del mondo occidentale che processano Assange nel silenzio generale e nell'impossibilità di manifestare in Europa; i media che hanno trasformato l'influenza da Coronavirus nella peste"

Inoltre, quando era in Parlamento, nel 2016, aveva tentato di far proiettare il film Vaxxed, ma dovette rinunciare.

Come riporta Il Mattino, Pepe è arrivato nella struttura con gravi difficoltà respiratorie: è stato quindi sottoposto a ventilazione non invasiva, poi sedato e intubato. "E' in una situazione molto critica", ha affermato Antonio Corcione, primario della Rianimazione dell'azienda dei Colli.