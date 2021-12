Covid, 44.595 nuovi casi: record storico di contagi in Italia dall'inizio della pandemia

Sono 44.595 i nuovi casi positivi al Covid in Italia. Mai così tanti dall’inizio della pandemia (febbraio 2020). Il precedente record risale al 13 novembre dello scorso anno, quando i casi furono 40.902.

Ieri i casi di positività al coronavirus erano stati 36.293. "Boom" di tamponi, 901.450 processati (ieri 779.303) con un tasso di positività in crescita al 4,9% (+0,3%). In risalita il numero dei morti, 168 (ieri 146) per un totale di 136.245 vittime. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 178 in più rispetto a ieri (+163) per 8722 complessivi. In crescita le terapie intensive: 1023 i pazienti (+13 rispetto a ieri) con 93 ingressi al giorno. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

