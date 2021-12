Muore anziana invalida abbandonata tra feci e vomito, arrestato il figlio

Aggredita e picchiata per mesi, abbandonata sul letto senza poter mangiare, ne' bere. In mezzo a vomito, feci e ricoperta di formiche. E' stata una scena raccapricciante quella che si è presentata davanti agli occhi degli operatori del 118 che, lo scorso aprile, a Sabaudia, hanno scoperto in quali condizioni versava l'anziana Filomena Cocuzza, invalida al 100% a causa di una poliomielite e ridotta dal figlio, il 49enne Alfredo Lancia, a vivere in uno stato orribile.

Ad ottobre la signora Filomena era arrivata in ospedale in condizioni gravissime e dopo qualche settimana è morta per un mix di problematiche tra cui shock settico, malnutrizione e ulcere da decubito.

I carabinieri hanno proceduto all'arresto del figlio.

