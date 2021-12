Guasto e traffico ferroviario in tilt da Roma a Reggio Calabria: ritardi di 3 ore. Natale in treno

Traffico ferroviario in tilt nella tratta ad alta velocità Roma-Napoli-Salerno-Reggio Calabria. A causa del guasto di un convoglio Av Roma-Napoli, ci sono ritardi fino a due ore in entrambe le direzioni. Anche i treni locali sono rallentati o cancellati per un intervento delle forze di polizia tra Campoleone e Cisterna di Latina. Un disagio che riguarda migliaia di viaggiatori di ritorno a casa per il Natale. E sono tantissimi i calabresi e i siciliani che sono in stazione ad aspettare parenti di rientro per il Natale.

Come informa Rfi gli effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 270 minuti per 3 treni Alta Velocità e fino a 120 minuti per 28 treni Alta Velocità (deviati via Cassino).

