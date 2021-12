Malore mentre gioca a calcio, donati gli organi del 18enne morto

Donato fegato, reni e cornee del calciatore 18enne morto nella notte dopo il malore su un campo da calcio di Torino.

Il giovane è andato in arresto cardiaco mercoledì pomeriggio, durante una partitella della rappresentativa regionale Under 19 Piemonte e Valle d’Aosta. Ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale Molinette, sottoposto a ossigenazione extracorporea a membrana (Ecmo), le sue condizioni sono apparse da subito molto gravi, tanto che i sanitari si erano riservati la prognosi. Ieri sera è stata dichiarata la morte cerebrale e, dopo le sei ore di osservazione, si è proceduto al prelievo degli organi come deciso dai famigliari.

