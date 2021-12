Travolta e uccisa da un Suv condotto da un ubriaco la 30enne Margherita Lotti di Orsago (Treviso)

Una donna di 30 anni, Margherita Lotti, di Orsago (Treviso), la scorsa notte è stata travolta e uccisa da un Suv condotto da un ubriaco mentre si trovava accanto alla propria automobile, in panne in sosta a bordo strada, a San Vendemiano (Treviso). Secondo la ricostruzione, la giovane era in attesa di alcune persone chiamate in aiuto quando, per cause da accertare, il secondo mezzo ha tamponato la vettura della ragazza, investendola.

L’ha proiettata oltre il guard rail facendola precipitare dal cavalcavia sul quale la sua automobile si era bloccata. Il decesso è stato istantaneo. Il conducente del mezzo investitore, un 50enne del posto, è stato trovato con una concentrazione di alcol nel sangue tre volte oltre quella massima consentita ed è stato arrestato per omicidio stradale.

