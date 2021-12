Altri due morti legati al Covid a Messina, entrambi ieri: una donna di 81 anni di Messina deceduta al Policlinico, e non risultava vaccinata, e un’altra donna, anche lei 81enne di Messina, deceduta al Papardo.

Lieve calo tra i ricoveri, che sono 103 in totale: 57 al Policlinico (9 in rianimazione), 31 al Papardo (5 in rianimazione), 8 all’Irccs Piemonte e 7 a Barcellona.

