Esplosione in un edificio a Milano, grave la donna che l'ha causata

L’esplosione di questa mattina a Milano si è verificata in un palazzo di proprietà di Generali Real Estate in via Benigno Crespi, in zona Maciachini,. L’allarme è scattato pochi minuti prima delle 5. I vigili del fuoco hanno individuato l’origine della deflagrazione al piano -1 dell’edificio, che ospita soltanto uffici e per questo era vuoto. Nel locale tecnico è stata ritrovata una donna di 43 anni in gravi condizioni per le ustioni riportate su tutto il corpo. Subito l’intervento del 118 e il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda. Dai primi accertamenti non ci sembrerebbero esserci dubbi sull'origine dolosa del gesto: vicino alla donna ferita c'erano due taniche di benzina, i cui vapori hanno generato lo scoppio.

© Riproduzione riservata