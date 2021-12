Incendio in appartamento, muore un anziano. Evacuato uno stabile di sei piani

Un uomo, di 81 anni è morto nell’incendio della propria abitazione divampato attorno alle 23 della notte scorsa a Sacile (Pordenone), al sesto piano di uno stabile che è stato completamente fatto evacuare, in viale Zancanaro. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 25 operatori e 10 automezzi provenienti da Pordenone, Maniago e Conegliano. All’arrivo sul posto, le fiamme si erano già propagate all’intero appartamento. Mentre una squadra cercava di spegnere l’incendio con un’autoscala dall’esterno, un’altra provvedeva a far evacuare completamente l’edificio. Solo successivamente i vigili del fuoco sono riusciti a entrare nel palazzo per procedere allo spegnimento dall’interno. In quella fase, hanno trovato sulle scale il corpo privo di vita dell’anziano. Per assistere e verificare le condizioni di salute dei condomini, è intervenuto personale sanitario con due ambulanze, l'automedica ed un’ulteriore equipe giunta sul posto con l'elisoccorso regionale notturno. Erano presenti sul posto anche i carabinieri di Sacile. Al momento sono inagibili tre dei venticinque appartamenti. Le cause del rogo sono al vaglio della polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Pordenone. Dopo ore di interventi, tre dei 25 appartamenti sono stati dichiarati inagibili.

© Riproduzione riservata