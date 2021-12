A Briatico anticipato il bagno del primo dell'anno

Ha anticipato il primo bagno dell’anno, il dottor Vincenzo Pagnotta. In passato riservava il suo tuffo augurale al nuovo anno, appunto, in una sorta di rito del “benvenuto”, ma oggi ha voluto anticipare. E, questa mattina, dopo la consueta corsa domenicale, non ci ha pensato due volte e si è tuffato nelle fresche acque di Briatico. A riprenderlo ci ha pensato qualche passante curioso. Pagnotta, non vuole certamente essere fuori dalle righe ma di sicuro non ha schemi mentali ad ingabbiarlo. Cerca di sdoganare i cliché, ed incentrare la sua vita nello sport. Non si sente Superman ma quello che persegue è solo uno stile di vita, soprattutto mentale, finalizzato ad esprimere le potenzialità sia fisiche che mentali, generalmente contenute per pregiudizi o altre banalità.

Del resto si tratta di un valente e stimato professionista ed attualmente è impegnato in prima fila nella lotta al Covid anche presso l’hub vaccinale di Pizzo, insieme ai suoi colleghi, grazie al supporto dei volontari della Protezione civile guidata dal presidente Franco Di Leo. La sede vaccinale di contrada Sant’Antonio è diventata un esempio per tutto il Vibonese. Il centro è aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 19.

