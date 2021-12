Esplosione in una palazzina a Imperia, giovane rimane ferito

Ha acceso la luce nel proprio appartamento, al piano rialzato di una palazzina di tre piani, e ha innescato un’esplosione per la presenza di gas fuoriuscito da una bombola usata per cucinare: è accaduto la sera di Natale a San Biagio della Cima, nell’entroterra di Vallecrosia, in provincia di Imperia. Un giovane è rimasto ferito a una mano e quattro appartamenti sono stati danneggiati, ha riferito il sito riviera24. Tre persone hanno dovuto abbandonare la loro abitazione.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, un equipaggio di Ospedaletti Soccorso e i carabinieri della compagnia di Bordighera.

A causare la deflagrazione sarebbe stata una bombola considerata vuota e messa in un angolo della casa. All’interno, però, era presente ancora del gas che ha saturato l’appartamento.

