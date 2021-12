Variante Omicron in forte aumento, rischi iperfragili e no-Vax

La variante Omicron circolante in Italia del Sars-CoV-2 «potrebbe essere forse oltre il 30% visti i contagi che stiamo vedendo in questi giorni da tamponi anche di vaccinati con due dosi, di chi si fa il test per gli eventi delle feste, o chi ha sintomi para-influenzali o chi ha avuto contatti con Covid positivi». Così all’ANSA l’immunologo clinico, Francesco Le Foche, commentando l’andamento dell’epidemia Covid in Italia in questo finale di anno con i record di contagi, sottolineando i rischi per iperfragili e non vaccinati se il numero di casi continuerà a salire. «È vero che vediamo condizioni non allarmanti rispetto ai casi ma - tiene a sottolineare Le Foche nella sua analisi - con grandi numeri come questi qualche problema nelle prossime tre settimane li potremo avere, soprattutto nella popolazione degli iperfragili e nei non vaccinati, con un aumento della pressione sugli ospedali».

«Da qui alla primavera del 2022 - dice Le Foche - è necessario prendere tempo per gestire l’immunità. Il vaccino ha ridotto di più del 50% la malattia grave e medio grave. Ecco perché dobbiamo insistere con la vaccinazione raggiungere tutta la popolazione, fare le terze dosi per riportare in alto i livelli di immunizzazione che dopo 4 mesi abbiamo visto tendere a scendere. Ed è giustissimo anticipare la dose booster a 4 mesi. Mentre scendere ancora a tre mesi sarebbe problematico a livello logistico».

«Fondamentale» anche, sottolinea l'esperto, la dose booster per gli adolescenti. «Il nostro obiettivo principale - afferma Le Foche - è quello di ridurre il numero di contagi e ridurre la possibilità di sviluppare la malattia». «Da qui a marzo - prosegue Le Foche - sono tre mesi decisivi per l’opportunità di gestire e declassare questo virus». Quindi va rispettata in modo attento e preciso una tabella di marcia in 5 punti fontamentali: vaccinazione più vasta possibile, dalle prime dosi per i non ancora vaccinati ("troppi 6 milioni, di cui 4 sicuramente con possibilità di convincimento per superare le paure"), ai bambini ("sensibilizzare i genitori in modo appropriato del pediatra di riferimento"), all’input sulle terze dosi; attenzione massima alle misure di sicurezza, dalle masherine Ffp2 per i luoghi chiusi al distanziamento ai comportamenti utili per evitare gli assembramenti; insistere sull'adozione delle cure, con gli antivirali di ultima generazione e incentivare l’uso dei monoclonali entro i primi 5 giorni dall’infezione; areazione dei luoghi chiusi per abbattere la circolazione del virus.

